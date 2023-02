1º lugar: MPPE é a instituição mais transparente de Pernambuco segundo levantamento dos Tribunais de Contas do Brasil￼

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) é a instituição mais transparente de Pernambuco. Esse foi o resultado apontado pela pesquisa “Programa Nacional de Transparência Pública”, promovida pelos Tribunais de Contas de todo o Brasil e disponibilizada na internet.

O MPPE obteve o nível de transparência Diamante, por atingir 100% de cumprimento das informações essenciais no seu Portal da Transparência e 99,57% no índice de transparência. Além do MPPE, apenas o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a Prefeitura de Lajedo atingiram a mais alta categoria dentre as entidades pernambucanas.

Na comparação com as demais unidades do MP brasileiro, o MPPE também encabeça a lista, seguido de perto pelo Ministério Público do Amapá, que também atingiu o nível Diamante.

“O resultado obtido é fruto do esforço de todas as unidades administrativas envolvidas com os conteúdos do Portal da Transparência, que contribuíram com a manutenção da qualidade das informações e cumprimento dos prazos necessários para a constante atualização do Portal. Vale destacar também o trabalho da Gerência Ministerial de Controle (GMC) no acompanhamento mensal da conformidade de atendimento dos requisitos de transparência e o apoio da Secretaria Geral do Ministério Público (SGMP) no tratamento de soluções de melhorias”, destacou o Controlador Ministerial Interno, Otávio Monteiro.