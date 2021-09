2º Festival Coco de Engenho estreia edição virtual em setembro

De 8 a 12 de setembro, será realizada a segunda edição do Festival Coco de Engenho, evento cultural, dedicado à poesia, dança, arte e preservação da tradição da cultura popular do coco de roda de origem dos antigos engenhos de cana de açúcar da região da Zona da Mata Norte pernambucana. Pela primeira vez, o festival acontecerá de forma 100% virtual em razão da pandemia. O projeto tem o apoio do Governo de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura.

Durante cinco dias, o público, conectado à internet, vai poder assistir, festejar e curtir há vários shows de grupos culturais de coco de roda, de importantes cidades de Pernambuco, como Nazaré da Mata, Aliança, Goiana, Lagoa de Itaenga, Tracunhaém ( Mata Norte); e Limoeiro (Agreste). A transmissão será realizada por meio do canal do festival no Youtube, de forma gratuita. (encurtador.com.br/ryzGY)

Entre as atrações que vão abrilhantar a programação, estão dez grupos de coco de roda: Flores do Coco, da Associação das Mulheres de Nazaré da Mata (Amunam), Coco Luz do Sol, Coco da Yá, Coco de Roda Canavial e Mestre Zé de Teté. Também integra a grade cultural, o Coco de Derval, Coco Mano de Baé, além do Mestre Biu do Coco e o grupo cultural Biu Caboclo. Destaque para o Coco da Mata, anfitrião do evento.