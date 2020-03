COVID19- Rede Feminina de Combate ao Câncer Carpina suspende atendimento ao público

A Rede Feminina de Combate ao Cancer em Carpina, suspendeu os atendimentos ao público devido as medidas preventivas para o combate ao COVID19.

A presidente da instituição, Marilda Santana, publicou o seguinte comunicado:

“Queridos amigos doadores, voluntários, que sempre nos ajudam todos os meses. A nossa Instituição Rede Feminina Municipal de Combate ao Câncer de Carpina, encontra-se fechada, Devido à quarentena do COVID19, estaremos recebendo as doações via transferências bancárias ou depósitos em nossa conta, pois, temos o compromisso com aluguel do prédio e cestas básicas dos pacientes que continuam em tratamento contra o Câncer. Agora, mais do que nunca estamos pedindo encarecidamente que continuem nos ajudando. Nossos pacientes dependem da nossa ajuda. Conto com vocês. Deixo aqui meu apelo, vamos orar para que tudo isso passe, que possamos voltar as nossas atividades normais”.

A Rede Feminina é uma entidade filantrópica, sem fins econômicos, é ligada ao Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade social acometidas pelo câncer, usuárias do SUS, que realizam tratamento oncológico via tratamento fora do domicílio, sem condições para custear suas necessidades básicas.

Caso deseje apoiar essa causa poderá fazer sua contribuição por meio da conta abaixo:

Banco do Brasil

Agência 0673-4

Conta Corrente 45.946-1