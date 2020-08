Mata Norte ultrapassa 6.200 casos do novo coronavírus

Segundo os dados divulgados, através dos boletins epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde, a Região da Mata Norte, formada por 19 municípios, ultrapassa a marca de 6.205 pessoas infectadas com o novo coronavírus.

De acordo com o levantamento realizado nos últimos sete dias houve um acréscimo de 430 casos da doença. As cidades com maior aumento das notificações são Timbaúba, que registrou 179 confirmações de pacientes com a COVID 19 na última semana, totalizando hoje 1.093 casos. Em Goiana, o aumento foi de 73 notificações. A cidade apresenta hoje 1.059 registros da doença.

Em meio a este cenário preocupante uma outra estatística se mantém estabilizada: o número de óbitos. Na semana passada era 405 e hoje chega a 414, um aumento apenas de 9 vítimas.

Já o número de recuperados é bastante otimista. A Mata Norte totaliza 5.004 pessoas recuperadas do novo coronavírus. Houve um aumento de 372 curas clínicas nos últimos sete dias.