Mata Norte registra 6.631 casos confirmados, 421 óbitos e 5.534 curas clínicas da COVID-19

A Região da Mata Norte de Pernambuco registra um total de 6.631 casos confirmados da COVID-19, distribuídos entre 19 municípios, conforme os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde.

Em relação aos dados divulgados na última segunda- feira, quando o registro era de 6.571 casos confirmados, houve um aumento de 60 pessoas infectadas com a doença. Houve ainda mais 02 óbitos em decorrência do vírus nos últimos sete dias. Além de um acréscimo de 82 pessoas diagnósticas com a cura clínica da covid- 19.

Atualmente o boletim epidemiológico registra 6.631 casos confirmados, 421 óbitos e 5.534 curas clínicas.

Fazem parte dessa lista as cidades de: Paudalho, Goiana, Carpina, Timbaúba, Glória do Goitá, Aliança, Chã de Alegria, Condado, Nazaré, Lagoa do Carro, Vicência, Itaquitinga, Ferreiros, Itambé, Macaparana, Lagoa de Itaenga, Tracunhaém, Buenos Aires e Camutanga.

De forma isolada, o município de Goiana, por exemplo, detém a maior quantidade de notificações, com 1.147 casos confirmados, 75 óbitos e 640 pacientes recuperados.

Apesar dos dados, nas últimas semanas os dados apontam uma redução dos registros. De forma otimista as autoridades em saúde identificam a regressão da proliferação do vírus, mas alerta que as medidas preventivas precisam ser mantidas.