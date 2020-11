Mata Norte registra 8.989 casos da COVID19

A Secretaria Estadual de Saúde registrou ontem 826 novos casos da Covid-19. Agora, Pernambuco totaliza 172.716 casos confirmados da doença.

Também foram confirmados 19 novos óbitos, ocorridos entre 03/06 e 17/11. Com isso, o Estado totaliza 8.873 mortes pela Covid-19.

Em 19 municípios que formam a Mata Norte Pernambucana foram registrados um total geral de 8.989 casos do novo coronavírus.

Os municípios com maiores incidências são Timbaúba, com 1666 infectados, Goiana que contabiliza 1268 pacientes e Condado com 899 casos.

Nos últimos sete dias todas as cidades que formam essa região registraram novos casos da doença. Em Itambé foram notificados 10 novos pacientes nesse período.

O número de óbitos em decorrência da doença permanece estável, totalizando 489 vítimas. O quantitativo de recuperados chega a 6.211 pacientes.

Fazem parte desse levantamento as cidades de: Paudalho, Goiana, Carpina, Timbaúba, Glória do Goitá, Aliança, Chã de Alegria, Condado, Nazaré, Lagoa do Carro, Vicência, Itaquitinga, Ferreiros, Itambé, Macaparana, Lagoa de Itaenga, Tracunhaém, Buenos Aires e Camutanga.

Apesar dos dados apontarem uma estabilidade dos registros, as autoridades em saúde alertam que as medidas preventivas precisam ser mantidas.