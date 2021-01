Na última terça-feira (19), 323 doses da vacina foram entregues a Secretaria Municipal de Saúde de Paudalho.

Neste primeiro momento, a imunização estará disponível para os profissionais que atuam na linha de frente da luta contra o covid-19 e atendem na Unidade de Pronto Atendimento do Paudalho (UPA 24 Horas), no Centro de Parto, no Laboratório Municipal e na Atenção Básica.

O primeiro paudalhense a ser imunizado foi o motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Itamar José Gomes, de 56 anos.