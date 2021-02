As unidades de saúde de Goiana seguem cronograma para realização de exames de citologia. Conhecido como exame preventivo de colo de útero ou papanicolau, ele é o responsável por detectar precocemente o câncer de colo de útero e doenças sexualmente transmissíveis.

Em Goiana e nos distritos, as mulheres podem buscar o serviço, através do SUS, nas unidades do Programa de Saúde da Família (PSF), bem como na Policlínica Nossa Senhora da Vitória e no PACS, localizado na rua da Praia, conforme o calendário abaixo.

A coordenadora municipal de saúde da mulher, Rosa Resende explica a importância de se fazer essa prevenção anualmente. “Com a pandemia da Covid-19, muitas mulheres não realizaram o exame por receio e medo da contaminação, mas todas as nossas unidades estão aptas para receber as mulheres com segurança”, afirmou.

Para o atendimento, as mulheres devem apresentar o cartão do SUS, a identidade ou o CPF.