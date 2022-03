Rede Feminina de Combate ao Câncer, em Carpina promove ação alusiva ao Mês da Mulher

A Rede Feminina de Combate ao Câncer, em Carpina, recebe na próxima terça- feira (22) uma série de serviços alusivos ao Mês da Mulher, a partir das 9hs.

Estão previstos serviços de Saúde (aferição a pressão arterial, glicemia), Apoio Psicológico e jurídico, emissão de RG e Nutricionista, além de corte de cabelo, penteados, manicure, pedicure e limpeza de pele.

Haverá também uma palestra com a temática do enfrentamento à violência contra a mulher, com a Deputada Estadual, Delegada Gleide Ângelo.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer está localizada à Avenida da Bandeira, Nº 77, próximo ao Supermercado O Baratão, no centro comercial de Carpina.

Instituição– A Rede Feminina é uma entidade filantrópica, sem fins econômicos, é ligada ao Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade social acometidas pelo câncer, usuárias do SUS, que realizam tratamento oncológico via tratamento fora do domicílio, sem condições para custear suas necessidades básicas.

A instituição realiza distribuição de medicamentos, fraldas descartáveis, cestas básicas para os pacientes, além de custear o transporte de algumas pessoas para tratamento no Hospital do Câncer de Pernambuco, no Recife. No local é ofertado ainda voluntariamente o atendimento com a nutricionista, ginecologista e psicóloga, inclusive atendendo crianças autistas. A presidente da Rede Feminina em Carpina e Marilda Santana e trabalham no local um grupo de profissionais, todos voluntários.