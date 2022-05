Paudalho e Vicência decretam situação de emergência e cancela as festividades do São João 2022

As Prefeituras dos municípios do Paudalho e Vicência decretaram, ontem (29), situação de emergência, devido às fortes chuvas nos últimos dias, e cancelaram as festividades do São João 2022.

Em Paudalho, o Decreto n° 260/2022 foi publicado agora pouco e autoriza que a Defesa Civil Municipal e as demais secretarias e órgãos deverão atuar de maneira emergencial, tomando as providências que se fizerem necessária para a garantia de todos os direitos da população.

De acordo com a Prefeitura, os recursos que seriam utilizados no São João serão destinados às obras de infraestrutura na cidade, assim como para apoio às famílias desabrigadas.

Com o decreto de situação de emergência, a Prefeitura do Paudalho também autoriza a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta aos desastres e a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada.

Essas atividades serão coordenadas pelo Departamento de Defesa Civil Municipal em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

Ainda conforme o decreto, considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Em Vicência, a prefeitura publicou nas redes sociais uma nota informando o cancelamento do São João 2022. O valor que seria destinado para os festejos, recursos na ordem de R$ 400 mil, serão destinados para a recuperação dos locais que foram afetados pela chuva.

Atualmente, cerca de 100 pessoas estão desabrigadas. A prioridade será a construção de muros de arrimo, melhorias em pontes e atender as famílias em áreas de alagamento.