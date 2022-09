Projetos culturais reverenciam o maracatu rural em Itaquitinga

Os projetos são incentivados pelo Funcultura- Governo de Pernambuco e vai contemplar cerca de 150 crianças e jovens.

O município de Itaquitinga, localizado na Zona da Mata Norte Pernambucana está sendo comtemplado com 2 projetos culturais incentivados pelo Funcultura- Governo de Pernambuco e com foco no maracatu rural.

Os projetos intitulados Mãos que Criam- História e Memória do Caboclo de Lança na Comunidade, do proponente José Messias da Silvia, e o projeto de manutenção do Maracatu Cambinda Estrela de Itaquitinga, da proponente Elizângela Maria de Barros, serão vivenciados nas comunidades participantes.

O enfoque será na cultura, história, memória, costumes e literatura a cerca da manifestação do Caboclo de Lança e do Maracatu Rural.

O lançamento contou com a apresentação do Maracatu de Baque Solto Cambinda Estrela, entrega dos kits didáticos, apresentação das ações dos projetos e dos oficineiros e proponentes.

SOBRE OS PROJETOS

Serão realizadas 7 oficinas dedicadas a Manutenção, História e Memória do Maracatu de Baque Solto em Especial a figura emblemática do Caboclo de Lança , haja vista que, a cidade recebe o título de Terra do Caboclo de Lança.

As oficinas serão ministradas em 6 escolas da rede municipal de educação instaladas nas comunidades de Chã de Areias, Chã do Fogo, Agrovilla matary e no Centro da cidade e na Sede do Maracatu de Baque Solto Cambinda Estrela.

SOBRE AS OFICINAS

As escolas municipais já estão recebendo as oficinas do projeto. As primeiras escolas a participarem receberam oficinas de música com o professor José Mário Freitas, oficina de confecção do maracatu com o Mestre Caboclo José Mário da Silva e a oficina de fotografia com o oficineiro Felipe Silva.

As oficinas trabalham desde os fundamentos até a prática das atividades voltadas para o maracactu. O projeto segue para 7 núcleos de ensino, dentre eles a sede do maracatu Cambinda Estrela.