4º Engenho de Imagem abre inscrições para capacitação audiovisual gratuita na Mata Norte

Estão abertas, até o próximo sábado (07/10), as inscrições para a 4ª edição do curso Engenho de Imagem, uma iniciativa das produtoras 9Oitavos e Anilina Produções. Com três edições realizadas nos últimos 10 anos, o curso vem oportunizando formação intensa em audiovisual e cinema para pessoas residentes na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A 4ª edição do curso será realizada ao longo de cinco finais de semana entre 14/10 e 26/11, na cidade de Carpina/PE. A formação é gratuita e vai oferecer 9 módulos de conteúdo, abarcando temáticas como narrativa cinematográfica, fotografia, atuação, direção e elaboração de projetos. Os módulos serão conduzidos por professores experientes e atuantes no mercado de trabalho, proporcionando profissionalização aos participantes.

O curso também oferece hospedagem, alimentação e transporte aos alunos. Ao término das aulas, os participantes recebem certificação e, como exercício prático, realizam juntos a produção de um curta-metragem. A oportunidade é voltada a realizadores de audiovisual, diretores, atrizes, atores, produtores culturais, estudantes e interessados em produção cinematográfica e audiovisual em geral, quer tenham experiência na área ou não.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente através de formulário virtual até sábado (07/10). Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, residente na Mata Norte e ter disponibilidade para os finais de semana de aula. As vagas são limitadas, por isso, haverá seleção de inscritos. Os participantes selecionados serão anunciados na próxima segunda (09/10), através de comunicação por e-mail e no Instagram @engenhodeimagempe.

O curso Engenho de Imagem é realizado com incentivo do Funcultura, por meio da Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco.

10 ANOS DE ENGENHO DE IMAGEM – O curso Engenho de Imagem representa uma das principais formações em audiovisual para a Zona da Mata Norte de Pernambuco. O projeto foi idealizado pelo cineasta Caio Dornelas, que realizou uma primeira edição em 2013, visando capacitar pessoas e fortalecer a cadeia produtiva local do audiovisual. Nas edições 2017 e 2019, a iniciativa passa a acontecer em parceria com a produtora cultural e cineasta Mery Lemos, potencializando as atividades do projeto.

“Hoje, na Zona da Mata, se produz cerca de 10 curtas-metragem por ano, além de outros projetos, como uma série, cineclubes, mostras e pesquisas. Um volume de produção impensável em 2013, quando começamos a primeira edição do curso. Muitos dos realizadores e realizadoras dessas ações passaram pelo Engenho de Imagem”, diz Caio.

Retornando após a pandemia, o Engenho de Imagem, que já oportunizou aulas com grandes nomes do audiovisual pernambucano, como Hilton Lacerda, Lívia Falcão e Pedro Severien, espera totalizar, em 2023, 100 alunos formados e 7 curtas-metragem realizados a partir dos cursos, somando as 4 edições. Um movimento que alavanca a contribuição da Zona da Mata com a produção cinematográfica de Pernambuco.

“O Engenho de Imagem é um projeto estruturador para toda a Zona da Mata. A cada edição, acompanhamos o desenvolvimento dos profissionais envolvidos e suas produções. O projeto não só capacita, mas dialoga, inclui e transforma o nosso território. Estamos fazendo história!”, comenta Mery Lemos.

SERVIÇO:

Inscrições para o 4º Engenho de Imagem

Período do curso: cinco finais de semana entre 14/10 e 26/11

Local de realização: Carpina/PE

Inscrições gratuitas até sábado (07/10) pelo link https://bit.ly/engenhodeimagem2023

Mais informações: Instagram @engenhodeimagempe