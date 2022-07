5 Alimentos Detox Para Limpar Seu Organismo

Alimentos industrializados e ultraprocessados consumidos diariamente podem desregular os hormônios e aumentar a produção de radicais livres. Isso favorece o envelhecimento precoce das nossas células e causa diversas sobrecargas no corpo. Por isso, é importante investir em alimentos que ajudam a limpar o organismo.

A médica nutróloga Marianna Magri explica que a detoxificação é a eliminação fisiológica ou medicinal de substâncias tóxicas do organismo, realizada principalmente pelo fígado, mas também pelos intestinos, pelos rins, pela pele e ainda pela ação de antioxidantes endógenos. Além disso, pode ser o período de retirada de alguma droga durante o qual um organismo volta à homeostase (condição de equilíbrio do ambiente interno corporal) após a utilização a longo prazo de uma substância tóxica ou viciante, como álcool e drogas lícitas e ilícitas.

Não existem evidências científicas que respaldem a indicação de estratégias alimentares ou suplementares que garantam a desintoxicação do organismo após excessos alimentares ou de estilo de vida. “Porém, sabemos que a adoção de um hábito alimentar saudável, equilibrado, variado e natural, rico em fibras alimentares, antioxidantes, gorduras boas, aliado a um consumo adequado de água e a prática de atividades físicas moderadas, além de bons hábitos de sono e lazer, certamente ajudarão o organismo a eliminar as toxinas que, eventualmente, entram em contato com o corpo através dos mecanismos naturais.” esclarece a nutróloga.

O nosso corpo é diariamente contaminado por toxinas e impurezas. E é o fígado, principalmente, que contribui filtrando as impurezas, eliminando as toxinas, e atuando no combate aos radicais livres. “Uma destoxificação adequada é importante para que não haja sobrecargas inflamatórias, excesso de toxinas e substâncias nocivas. Estamos cercados por um ambiente que nos contamina constantemente e que, a longo prazo, aceleram o envelhecimento precoce, o estresse oxidativo, prejudicam a disposição e aumentam a incidência de doenças crônicas, a qualidade da pele, do cabelo e afetam a saúde de modo geral.” explica a Dra. Marianna.

Entre os benefícios para o corpo e a saúde, a ação detox ajuda a diminuir a sobrecarga inflamatória, a eliminar toxinas e a combater os radicais livres do organismo. A forma natural do detox pode ser feita por qualquer pessoa. Nosso organismo naturalmente consegue realizar, porém hábitos diários de estilo de vida, principalmente a alimentação, afetam diretamente nesta capacidade, contribuindo nessa melhora e no detox do organismo.

De acordo com a Dra. Marianna Magri é fundamental inserir no cardápio alimentos como castanhas, cereais, leguminosas, abacate, aveia, gengibre e água. Tomar uma quantidade adequada de água diariamente é uma das principais estratégias para eliminar toxinas do organismo através do fígado, intestinos, rins ou pele.

Pacientes que possuem alguns tipos de patologias, como câncer, precisam ter cautela, já que alguns ativos podem superestimar esse processo de destoxificação, não conseguindo realizar todas as fases de biotransformação hepática e acumulando mais radicais livres. Entre os cuidados, é recomendado evitar restrições extremas, focar na constância dos hábitos e nas escolhas saudáveis. “A alimentação com uma rotina de atividade física e higiene do sono adequada é o principal ponto para otimizar e melhorar o organismo.” diz a especialista.

A médica nutróloga Dra. Marianna Magri cita 5 alimentos para te ajudar a limpar seu organismo, confira:

1. Água: a bebida é um dos principais responsáveis por solubilizar reações bioquímicas no organismo e ajudar a eliminar toxinas. Tomar uma quantidade adequada de água diariamente é uma das principais estratégias para eliminar toxinas do organismo através do fígado, intestinos, rins ou pele.

2. Castanhas, cereais e leguminosas: são fontes de zinco, cobre e selênio, minerais essenciais para a síntese de enzimas antioxidantes endógenas.

3. Gengibre: o alimento tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, aliado a poucas calorias e alguns minerais importantes, como magnésio e potássio.

4. Abacate: o abacate é fonte de fibras solúveis, ajuda na regularização do funcionamento do intestino. Tem boa fonte de magnésio que atua em mais de 300 reações enzimáticas, algumas das quais, fundamentais no processo de detox.

5. Aveia: rica em fibras, proteínas, carboidratos, além de minerais importantes como ferro, cálcio, magnésio, zinco e potássio. Alimentos fontes de fibras solúveis e insolúveis como as frutas e farelos de cereais integrais, como a aveia, ajudam no funcionamento intestinal e a eliminação de toxinas.