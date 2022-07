5 benefícios da prática de exercícios ao ar livre 

irar ar puro enquanto faz atividade física. Remete até momentos de paz, e é isso mesmo que uma pesquisa publicada no periódico Journal of Sports Science & Medicine, que chegou a conclusão num estudo em que se exercitar em locais abertos tem uma redução maior ao estresse a quem pratica, do que em ambientes fechados.

Para Gustavo Barbosa, além das razões científicas há também a conexão com outras pessoas. “Ficamos muito tempo em isolamento, e ter esse momento para se exercitar com outras pessoas, cria-se o senso de comunidade”, explica o CEO e fundador do Dia de Treino, um aplicativo que estimula a prática de exercícios físicos em espaços públicos e privados, acompanhados de um profissional do ramo, que oferece seus serviços para o público em geral.

De acordo com Geisa, personal trainner que oferece aulas através do aplicativo, há diversos benefícios da prática de exercício físico ao ar livre. A profissional separou 5 vantagens. Veja abaixo:

· Contato com a natureza. Admirar o ambiente, promovendo o bem-estar e autoestima da pessoa;

· Aumento da motivação. Com mais pessoas fazendo esportes, num cenário em movimento, a pessoa se motiva e melhora sua disposição diária;

· Gasto maior de energia. Por alguns terrenos serem irregulares e também a temperatura variar, a pessoa pode ter um um aumento na liberação de energia;

· Melhora na ativação da vitamina D. A síntese de vitamina D é feita através dos raios ultravioletas de forma consciente e controlada.

· Aumento de foco e concentração. A oxigenação cerebral melhora a atenção do praticante.