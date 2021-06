5 dicas para cuidar do corpo e da pele durante o inverno

O inverno no Brasil costuma ser muito seco e a baixa umidade do ar acaba desnutrindo e desidratando a pele, cabelos e lábios. No entanto, se engana quem pensa que o frio é o inimigo número um da beleza. De acordo com especialistas, essa é a época mais indicada para investir em tratamentos de beleza.

“Historicamente os meses mais frios impulsionam a demanda nas clínicas estéticas e os tratamentos mais recomendados para essa época são os de rejuvenescimento. Porém, o corpo do verão se constrói no inverno. Mesmo com muitas pessoas em casa, é possível cuidar do corpo e da pele, aproveitando o friozinho para buscar melhores resultados. Começando os tratamentos agora, o paciente estará pronto para arrasar no calor”, explica Aline Caniçais, Fisioterapeuta Dermatofuncional da HTM Eletrônica (https://htmeletronica.com.br/) – empresa pioneira na fabricação de equipamentos estéticos e de reabilitação física.

A especialista dá dicas para cuidar da beleza durante o frio:

1. Conheça o seu tipo de pele

Antes de investir em produtos para cuidados home care, uma dica é conhecer e escolher o cosmético ideal para o seu tipo de pele, assim o tratamento adequado irá ajudar também a potencializar os resultados, mediante as características da pele. Quando a escolha do produto é errada, os ativos trabalharão de forma contrária ao que a pele necessita, promovendo respostas inadequadas.

2. Invista em cuidados que garantam a hidratação

No inverno é importante cuidar da pele e investir em procedimentos que garantem a hidratação e que estimulem a produção de colágeno da pele, como o peeling de cristal e de diamante, que promovem a renovação celular da epiderme. Ainda de acordo com a especialista, durante as estações mais frias, o procedimento de esfoliação é essencial e pode ser feito em casa de forma simples e sem altos custos. “A esfoliação elimina células mortas e resulta em uma renovação celular. Após o processo, a pele fica sedosa, macia e pronta para receber a hidratação”, comenta.

3. Evite banho “fervendo” e beba muita água

Banhos muito quentes e demorados durante o inverno podem acabar retirando o manto hidrolipídico da pele – um hidratante produzido pelo próprio corpo que atua como uma camada protetora – e causar um ressecamento ainda maior – por isso é preciso ficar atento. Além disso, geralmente no frio as pessoas tendem a não sentir tanta sede, mas com o tempo seco a hidratação se torna ainda mais necessária. Outra dica de beleza para manter o corpo e a pele hidratada é beber bastante àgua.

4. Aposte em cuidados estéticos

Hoje o mercado conta com diversas tecnologias que contribuem para o rejuvenescimento facial, hidratação e tônus da pele. Estes são recursos valiosos que contribuem para os cuidados do corpo e da pele. Sempre que possível, apostar em tratamentos estéticos e usar a tecnologia como aliada para potencializar os cuidados home care é uma ótima opção. A HTM Eletrônica possui em sua linha de produtos diversos aparelhos de estética que atuam no envelhecimento de forma eficaz e segura. O equipamento de luz intensa pulsada, por exemplo, Light Pulse, possui um tratamento específico para o rejuvenescimento e favorece a síntese de colágeno, como também atua na despigmentação das manchas.

5. Mantenha o uso do protetor solar

Mesmo nas épocas mais frias do ano é fundamental o uso de protetor solar para colaborar com os cuidados com a pele. “A radiação ultravioleta, também no outono e inverno, provoca danos que comprometem a estrutura de sustentação da pele, causando o aparecimento precoce de rugas e flacidez, além das manchas”. A orientação continua a ser a de reaplicar o fotoprotetor de quatro em quatro horas em ambientes fechados e de duas em duas horas em fotoexposição direta, exceto nos momentos de exposição para sintetizar vitamina D, essencial à saúde e à belez