 5 hábitos essenciais para quem busca uma pele linda e saudável

Um dos maiores desejos tanto para homens quanto para mulheres é ter uma pele lisinha, saudável e bonita. Eles estão cada vez mais ligados a tratamentos de beleza: segundo dados internos do Google, somente em 2021 mais de 3 mil buscas no portal de pesquisa foram relacionadas à “pele madura”.

De acordo com especialistas, o processo de envelhecimento da pele ocorre naturalmente. A produção de colágeno diminui, a elastina cai, as substâncias que estão entre as células promovendo volume, reduz, gerando flacidez da pele, ressecamento e rugas. Manter a pele em dia requer cuidados essenciais.

Adrielle Cazotti, Consultora Comercial Pleno, fisioterapeuta e Dermatofuncional da HTM Eletrônica , indústria referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos, explica que bons hábitos ainda são a melhor saída contra os sinais do envelhecimento. “Uma rotina de cuidados completa, tendo os recursos estéticos como aliados, garante saúde e contribui com a melhora do aspecto da pele”, afirma.

A especialista listou 5 hábitos essenciais para garantir uma pele mais saudável e jovem.

1. Use filtro solar regularmente

Proteja a sua pele do sol todos os dias, mesmo em dias de frio ou chuva, com um filtro solar com FPS 30 ou superior. A radiação UVA penetra mais profundamente na pele, sendo a principal responsável pelo fotoenvelhecimento. Assim como a higienização e a tonificação da pele, ele também deve ser um hábito diário. Escolher o produto certo é importantíssimo para evitar problemas como espinhas, cravos e o ressecamento. Lembrando que o uso do protetor somente não é usado durante exposição para síntese de vitamina D.

2. Sempre hidratar mãos e pescoço

As características do pescoço e colo são diferentes das demais áreas do corpo. A densidade da pele desta região é mais fina, apresenta a existência de poucas glândulas sebáceas e sofre ainda mais com o ressecamento. A flacidez apresentada também é mais perceptível, pois a quantidade de fibras de colágeno é reduzida. Por isso, hidrate também – e principalmente – estas regiões para minimizar os efeitos visíveis do envelhecimento.

3. Saiba seu tipo de pele

Descobrir o seu tipo de pele ajuda na escolha certa de um tratamento estético, por exemplo. Além disso, a escolha de um produto errado faz com que os ativos trabalhem de forma contrária ao que a pele necessita, promovendo respostas inadequadas. A escolha do cosmético ideal para o seu tipo de pele visa tratar adequadamente e potencializar os resultados, mediante as características de cada pele.

4. Ingestão de colágeno e antioxidantes

Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes protege a pele de agressores externos como poluição e radiação, além de neutralizar os radicais livres. Alguns alimentos como cenoura, chá verde, frutas cítricas, linhaça e suco de uva integral são antioxidantes e devem sempre compor o cardápio. Já para minimizar a flacidez do rosto e do corpo, é importante consumir alimentos que contenham proteína, tais como: carnes, ovos, leite e grãos.

5. Pesquise tratamentos ideais

Tratamentos estéticos alinhados aos cuidados diários potencializam os cuidados e o rejuvenescimento da pele. A especialista Adrielle Cazotti, indica um equipamento de luz intensa pulsada, Light Pulse, que possui um tratamento específico para o rejuvenescimento. “Essa tecnologia favorece a síntese de colágeno, como também atua na despigmentação das manchas da pele, em especial as manchas senis. Além disso, também trata aqueles vasinhos que costumam aparecer próximo do nariz e na bochecha”, explica. Outro equipamento para tratamento da pele é o de radiofrequência Límine e Effect que estimulam a produção de um novo colágeno.