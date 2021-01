500 artesãos de PE são beneficiados com Jornada de Aceleração Digital

O Governo do Estado, por meio de sua Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – AD Diper, numa parceria com o Sebrae Pernambuco e apoio do Senac, realiza a Jornada de Aceleração Digital para o Artesanato. A ação, que visa auxiliar no desenvolvimento de pequenos negócios para dar acesso aos artesãos pernambucanos a ferramentas de gestão, inovação e mercado. A ação tem início na próxima terça-feira, (19), e será realizado até o dia 10 de março de 2021.

As 500 vagas já estão abertas e disponibilizadas na loja do Sebrae (https://loja.pe.sebrae.com.br/loja/) onde os artesãos podem realizar a sua inscrição e confirmar a participação no programa de Aceleração Digital. Ao todo 17 turmas vão participar de uma qualificação com oficinas e palestras em 12 aulas, possibilitando uma melhor capacitação e oferecendo consultorias com o propósito de ensinar o uso de ferramentas digitais para a aplicação no artesanato, com foco no mercado; introduzindo soluções de gestão financeira; ferramentas de marketing digital e para divulgação.

“Neste mundo, de rápidas mudanças, os negócios também precisam se adequar para se manter no mercado, de forma competitiva. Isso não é diferente para artesãos que trabalham com arte e cultura imprimindo-as em objetos utilitários e de decoração. A necessidade de adequação ao novo mercado consumidor fez com que a AD Diper – junto com o Sebrae, lançasse uma jornada para preparar esses empreendedores a plugarem seus negócios e, na internet, terem presença digital, ampliando mercado e também levando seus empreendimentos para novos desafios, como investir em design e melhorar a gestão empresarial”, declara Adriana Côrte Real, diretora técnica do Sebrae/PE.

“A parceria entre Sebrae e AD Diper, por meio da Jornada de Aceleração Digital para o Artesanato espera fortalecer a presença digital do artesanato pernambucano em ambientes virtuais de exposição e comercialização, possibilitando aos artesãos a possibilidade de acessar novos mercados, num ambiente seguro e favorável ao desenvolvimento desses pequenos negócios no mercado local, regional e nacional”, explica Márcia Souto, diretora de Promoção da Economia Criativa, da AD Diper.

Serviço

Programação e Inscrições: https://bit.ly/3nRXs5P