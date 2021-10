6º VerOuvindo anuncia filmes selecionados para sua programação

Com incentivo do Funcultura, o festival ocorrerá de 10 a 15 de novembro. Será o primeiro no país a premiar tradução audiovisual em Libras, além da tradicional premiação para audiodescrição.

O 6º VerOuvindo – Festival de Filmes com Acessibilidade Comunicacional do Recife, que conta com incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura, divulgou nesta semana os filmes selecionados para a Mostra Competitiva de Curtas com Audiodescrição e para a Mostra Competitiva de Curtas com Tradução Audiovisual para Língua de Sinais. Um total de 22 filmes com acessibilidade concorrerão nas categorias de Animação, Documentário e Ficção a prêmios que somam um total de R$ 6 mil. Os títulos podem ser conferidos no site: www.verouvindo.com.

Essa edição trará pela primeira vez em um festival brasileiro de cinema premiação voltada para profissionais da tradução para Língua Brasileira de Sinais. Os valores serão voltados para profissionais como intérpretes e consultores, vários deles surdos e surdas que ocupam o mercado de trabalho da acessibilidade. Essa é a segunda vez que o VerOuvindo é pioneiro. Em 2015, o festival foi o primeiro do Brasil a ter mostra específica com premiação voltada para profissionais da audiodescrição, como consultores, roteiristas e locutores.

“Essa premiação inédita é uma forma de fortalecer e dar visibilidade a profissionais que ganharam importante destaque nas produções audiovisuais durante a pandemia, participando de lives, transmissões ao vivo e apresentações musicais. Além disso, traremos a sempre esperada premiação para profissionais da audiodescrição. O júri, de ambas as mostras competitivas, é formado por um time de especialistas, com e sem deficiência, de vários estados brasileiros, que ajuda a criar critérios para se pensar esses recursos de acessibilidade também como parte criativa da cadeia de produção do audiovisual”, afirma Liliana Tavares, idealizadora e coordenadora do festival.

Trabalhos selecionados para Jornada VerOuvindo

A organização do evento também anunciou a lista dos trabalhos selecionados para o Painel de Acessibilidade Comunicacional da II Jornada VerOuvindo, programação formativa paralela às exibições. Serão apresentadas 19 comunicações orais sobre a produção e técnica e estética da acessibilidade comunicacional. Serão debatidos temas como a produção de podcasts acessíveis, audiodescrição poética, legendas para surdos e ensurdecidos e acessibilidade de filmes pornográficos.

Os trabalhos serão apresentados de 12 a 15 de novembro, em formato híbrido. Além das apresentações no Painel de Acessibilidade Comunicacional, a Jornada VerOuvindo contará também Oficina de Libras (com inscrições a serem abertas em breve), masterclasses sobre acessibilidade comunicacional e o novo projeto intitulado “Por Trás das Câmeras”, que terá presença de cineastas contando sobre experiências com acessibilidade na produção cinematográfica. Neste ano, o espaço contará com a presença de Kleber Mendonça Filho e Rodrigo Carreiro. Confira aqui os filmes selecionados.

Sobre o 6º VerOuvindo

O 6º VerOuvindo – Festival de Filmes com Acessibilidade Comunicacional do Recife ocorrerá este ano de 10 a 15 de novembro em formato híbrido (presencial e Na Rede). A programação presencial acontecerá nas cidades de Recife (Cinemas da Fundação Joaquim Nabuco e Teatro do Parque), Nazaré da Mata e Vitória de Santo Antão, enquanto a programação na rede poderá ser conferida no canal de Youtube do festival. Todas as sessões serão gratuitas e abertas para pessoas com e sem deficiência.

Além das exibições acessíveis, o VerOuvindo também realiza dentro de sua programação a II Jornada VerOuvindo, espaço que fomenta a formação, discussão e reflexão sobre o fazer da acessibilidade comunicacional nos mais diversos campos, voltado para estudantes, professores e pesquisadores da área e interessados em geral.