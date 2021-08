7ªJornada da Cultura e do Turismo realizará desfile de moda em Lagoa do Carro

A Secretaria municipal de Cultura, Turismo e Desporto do município de Lagoa do Carro está realizando a 7ª Jornada da Cultura e do Turismo.

A programação é diversificada e dispõe de oficina de desenho e pintura e de decoração com garrafa de vidro, além da exibição de filmes em via pública, na mostra Cinema na Rua. Está sendo realizado ainda um Concurso de Literatura do Município, que este ano homenageia Cícero Antônio- o poeta da Lagoa. A premiação acontece hoje (26), a partir das 19hs, no Clube Nacional.

No próximo sábado (28), a partir das 17hs, acontece o “Desfile de Moda Cultura de um Povo”, no Anexo da Secretaria de Cultura – Mestra Luiza Costa. O evento está aberto ao público.

Toda a programação atende os protocolos para prevenção a Covid-19.