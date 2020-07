7º Grupamento de Bombeiros de Carpina completa um ano de funcionamento

O 7º Grupamento de Bombeiros Floresta dos Leões, sediado na cidade de Carpina, comemora dois anos de funcionamento. A instituição conta com unidades de resgate, salvamento, combate a incêndio e atividades técnicas. A atuação abrange 18 municípios na Mata Norte.

Um dos diferenciais do 7º Grupamento é o investimento na capacitação do efetivo em vários cursos como Resgate e Atendimento Pré- Hospitalar, Resgate Veicular, Salvamento Aquático, Resgate em Áreas Inundadas, Combate à Incêndio Florestal, entre outros.

Com três viaturas, sendo um Auto Bomba Tanque e Salvamento e veículo de Auto Resgate, o Grupamento realiza os trabalhos de prevenção e combate à incêndios, salvamento terrestre, resgate de vítimas de trauma em via pública, assim como serviços técnicos. O atendimento acontece pela central 193.

Os serviços funcionam 24 horas diariamente e estão disponíveis à população três viaturas equipadas para o resgate, que fazem o trabalho de assistência hospitalar às vítimas de acidente de trânsito e poli traumatizadas, além da unidade de busca, salvamento e combate ao incêndio.

Vinculado ao Grupamento de Carpina, há uma segunda Unidade de Socorro Básico (USB) no município de Goiana, que conta ainda com duas viaturas. Expandindo assim a área de cobertura, a pretensão é construir uma unidade com a mesma estrutura também naquela cidade.

O quartel em Carpina foi um dos primeiros do Brasil a ser todo montado em contêineres marítimos customizados. Com isso, o custo da implantação caiu cerca de 80% em comparação à uma estrutura convencional.

O Tenente-Coronel Bombeiro Edson Marconni respaldado no lema do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco “vidas alheias e riquezas, salvar!” vem desempenhando um trabalho modelo junto a sua equipe.