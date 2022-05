8 dicas para escolher o melhor colchão

O que o consumidor deve levar em conta na hora de comprar um novo colchão. Molas? Espuma? À vácuo? Ortopédico?

Algumas dicas rápidas ajudam a escolher o melhor colchão e acertar no investimento para boas noites de descanso. Todas as dicas têm um vídeo da BF Colchões com detalhes sobre a informação.

1 -Como escolher colchão? Leve em conta peso, estatura e gosto pessoal entre produtos mais firmes ou mais macios, fica fácil traçar para o cliente o parâmetro do produto com densidade ideal. Como escolher o colchão ideal – Assista aqui

2- Colchão de Molas ou Espuma? O colchão de molas é indicado para quem gosta de dormir de lado. Por ser mais macio, ele alivia pontos de pressão como ombro e quadril, moldando-se uniformemente ao corpo. O colchão de espuma é mais firme e é a melhor opção para quem dorme de costas, porque mantém a coluna reta. Mola ou Espuma? Assista aqui

3- Qual durabilidade do colchão? A durabilidade de um colchão não depende apenas da qualidade do produto, mas, principalmente, do seu uso. Eles não duram para sempre e precisam ser trocados de tempos em tempos. Comprando colchão para durar – Assista aqui

4- Por que comprar um colchão certificado? O consumidor deve se atentar à descrição do produto e às suas certificações. Os produtos devem ter os certificados do INER e do Inmetro e o Certificado de Qualidade Pró-Espuma. Ter as certificações estampadas no colchão é sinônimo de trabalho duro, muita pesquisa, estudo e dedicação do fabricante. Como comprar um colchão certificado – Assista aqui

5- Como limpar o colchão? A higienização com uma mistura com água e sabão neutro e esfregar com uma escova macia. Apesar do consumidor pesquisar várias formas de limpeza, deve se atentar às informações contidas nas etiquetas dos colchões. Como cuidar do colchão – Assista aqui

6 – O que é um colchão ortopédico? Colchão ortopédico aquele que possui camada de espuma que alivia os pontos de pressão do corpo, como ombros e quadris; auxilia na circulação sanguínea; deixa a coluna reta e mantém a postura ao dormir; e deve suportar o biotipo do cliente, levando em conta seu peso e estatura. Como escolher um colchão ortopédico – Assista aqui

7 – Quais os tipos de espuma de um colchão? Densidade, suporte de peso e conforto. Essas são as palavras que o consumidor deve ter em mente ao pensar em colchões de espuma. A qualidade e durabilidade de um colchão baseia-se, fundamentalmente, na resistência da espuma da D18 até D45. Quanto maior o número, mais firmeza o produto tem. Como escolher o melhor colchão de espuma – Assista aqui

8- Qual o melhor colchão? O melhor colchão é aquele que te faz bem e se adapta ao peso, altura e a densidade ideal para o descanso e conforto. Pesquise produtos com certificação de qualidade, a tradição da fábrica, comentários dos clientes nas redes sociais e na assistência que a marca oferece ao cliente.