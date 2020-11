A Carteira do Trabalho é Digital, mas o Sine-PE ainda entrega documentos

As Agências do Trabalho de Pernambuco permanecem fazendo a entrega de Carteiras do Trabalho que foram impressas até o mês de fevereiro passado, mas a Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco informa que as unidades ligadas ao Sine-PE não estão imprimindo novas carteiras. Quem faz está exercendo esta função excepcionalmente é a Superintendência Regional do Trabalho, porque o documento passou a ser digital.

“É importante destacar que os trabalhadores que fizeram a solicitação do documento em papel em 2019 precisam ir às agências buscá-lo, porque as empresas que não têm E-social ainda ainda usam a carteira impressa para contratar. Quem vai trabalhar no serviço público, ainda precisa da carteira em papel. Nas demais situações, o que vale é a Carteira de Trabalho Digital”, destacou o secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação.

Alberes Lopes explica estar sendo um desafio falar sobre a mudança para os trabalhadores, porque muitos não sabem que a rede estadual do SINE não imprime mais as carteiras do Trabalho por determinação de uma portaria Governo Federal, mas ainda distribui as que estão guardadas em seus arquivos.

Quem solicitou a azulzinha até fevereiro no SINE estadual, pode fazer a marcação pela internet no site www.seteq.pe.gov.br e ir a agência do trabalho onde retirou a sua carteira. Ao todo, existe 262 agendamentos diários para a prestação deste serviço em 13 locais. Basta lembrar onde foi o seu: As agências onde as carteiras aguardam ser retiradas são: Arcoverde , Bezerros, Boa Vista (Recife), Cabo de Santo Agostinho, Escada, Palmares, Paudalho, São Lourenço, Vitória de Santo Antão, Expresso Cidadão Caruaru, Expresso Cidadão Garanhuns, Expresso Cidadão RioMar (Recife), Expresso Cidadão Olinda.

De acordo com o secretário, a Carteira do Trabalho, a CTPS pode ser baixada por aplicativo de celular, o que dificulta, algumas vezes, para quem não tem facilidade em usar a internet. Mas é uma determinação que precisa ser cumprida. Por outro lado, todos os cidadãos podem acessar a Carteira Digital sem deslocamentos, por meio de aplicativo disponível para os sistemas operacionais Android e iOS ou pelo site.