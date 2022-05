A Cultura Popular da Mata Norte perdeu dois grandes representantes, neste último final de semana

A morte do mestre rabequeiro Luiz Paixão, do município de Condado, aconteceu no último sábado (21). Ele tinha 73 anos e estava se tratando de um câncer na próstata.

Para o presidente da Fundarpe, Severino Pessoa, o rabequeiro Luiz Paixão deixa uma obra significativa para a música e a cultura popular do Estado. “Ficamos profundamente tristes com a partida do mestre Luiz Paixão. Apesar da sua idade, vinha produzindo grandes obras e era chamado para contribuir com outros artistas”, contou Pessoa, lembrando que ano passado o rabequeiro lançou um disco.

O secretário Estadual de Cultura, Oscar Barreto, destacou a importância do Mestre Luiz Paixão para a geração atual. “Ele era uma referência para quem admira nossa cultura popular. Muita gente conheceu a rabeca a partir das suas composições. Tenho certeza que ele foi responsável e inspirou muitos jovens que hoje tocam o instrumento”.

Em Carpina, o Mestre mamylengueiro Saúba, faleceu vítima de homicídio, na última sexta-feira (20), na comunidade Loteamento Três Marias. Ele se envolveu em uma confusão com um conhecido no bar e acabou sendo atingido com golpes de faca peixeira.

Antônio Elias da Silva ganhou o apelido de Saúba ainda na infância. Considerado um dos maiores mamulengueiros do País, era um artesão, brincante e ficou conhecido pelos bonecos Benedito e Dona Lindalva Dançarina, além de suas criações articuladas que retratavam casas de farinha e outras atividades da rotina da população rural.

A A Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) publicou uma nota lamentando profundamente o fato tão brutal e deseja que a família do Mestre Saúba encontre o conforto.