A importância dos carboidratos na nutrição esportiva

O carboidrato é a principal fonte de energia do corpo humano. Antes de excluí-lo da dieta, por medo de ganhar peso, é importante saber que ele é essencial para a manutenção do corpo e da saúde. Ainda mais se você é praticante de alguma modalidade esportiva de moderada ou intensa duração, como corrida, ciclismo e triatlo.

Além de ser essencial para a execução de tarefas simples do dia a dia, o carboidrato ainda exerce um papel fundamental na função vital do organismo, a exemplo das atividades neurológicas e na manutenção da temperatura corporal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a dieta equilibrada para indivíduos saudáveis deve ser composta diariamente por, em média, 55% de carboidratos, 35% de gorduras e 20% de proteínas. Mas a estimativa de consumo pode variar de uma pessoa para outra. Atletas e praticantes de atividades físicas, por exemplo, podem consumir uma quantidade maior do que a população em geral, pois o gasto é superior durante a prática de exercícios intensos.

De acordo com a nutricionista Alessandra Luglio, a natureza está repleta de excelentes fontes de carboidratos, a exemplo das raízes, por isso é importante estar atento na escolha das fontes de energia diariamente. “A mandioca, tapioca, as batatas e cereais como o arroz, milho, e o trigo, assim como os pães e massas, a aveia, as frutas e os sucos de frutas são excelentes fontes de carboidrato, mas é importante lembrar que a preferência deve ser sempre por alimentos integrais, uma vez que fornecem uma maior quantidade de fibras e nutrientes”, explica.

Ainda de acordo com a nutricionista, uma mistura eficiente de glicose com frutose, segundo a ciência mais atual da nutrição esportiva, é mais bem absorvida e utilizada pelo corpo, por isso os isotônicos naturais também são excelentes fontes de energia para atletas e esportistas.

