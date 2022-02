Aberta as inscrições para seleção de bolsistas da fundação FAT

A Fundação de Apoio à Tecnologia – FAT abriu processo seletivo para o ingresso de bolsistas nas Habilitações Profissionais Técnicas de Nível Médio de Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Serviços Jurídicos, no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. Serão oferecidas, ao todo, 120 bolsas integrais e as aulas terão início em 25 de abril.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril, diretamente pelo site https://fundacaofat.org.br/. O candidato deve escolher o curso de interesse, se inscrever e enviar a documentação necessária. Depois de confirmada a inscrição, o estudante passará por uma prova de conhecimento online, no dia 10 de abril. A lista de aprovados e informações para a matrícula serão divulgadas a partir do dia 12 do mesmo mês. Os três cursos terão duração de um ano, com variação apenas na carga horária.

O curso Técnico em Administração tem por objetivo formar profissionais para atuarem no planejamento organizacional e nos processos das atividades da área de administração, na operação, controle e avaliação dos ciclos de gestão. O programa desenvolve a educação profissional integrada ao trabalho, à ciência e à tecnologia. E dispõe, ao mercado de trabalho, profissionais altamente qualificados, responsáveis e comprometidos com o trabalho na sua área de atuação.

Já o curso Técnico em Recursos Humanos forma profissionais por meio de ações que articulem e mobilizem conhecimentos, habilidades, valores e atitudes em gestão de pessoas de forma potencialmente criativa e que estimule o aprimoramento contínuo. O programa oferece uma formação científica e técnica para atuar em organizações de diferentes níveis; articula as competências do perfil profissional para analisar, criticar e atuar nas questões da organização e buscar melhorias que proporcione transformações; e aplicar técnicas de planejamento, gestão, avaliação e controle, para o melhor desempenho das equipes e organizações.

Novidade em relação ao ano anterior, o curso Técnico em Serviços Jurídicos, por sua vez, tem o objetivo de formar profissionais para atuarem no planejamento regulatório e nos processos das atividades da área de legislação, na operação, controle e avaliação dos ciclos de operação dos processos jurídicos.

De acordo com Francisco Borges, consultor da Fundação FAT, a instituição está sempre presente nas discussões sobre a pauta educacional do país e atua fortemente em projetos de cunho social, por isso, faz todo sentido fomentar esse programa de incentivo, patrocinando bolsas integrais de cursos técnicos profissionais. “Entendemos que é hora de contribuir com a sociedade, que atravessa um momento cujos desafios são maiores, principalmente no que diz respeito à empregabilidade e à obtenção de renda para as gerações de jovens”, diz.

Informações: Fundação FAT