Ação Com Elas” beneficia mulheres, em Carpina

Nesta terça-feira (10), mais de mil atendimentos foram realizados pela Prefeitura do Carpina durante a “Ação Com Elas”, que ocorreu na Praça Joaquim Nabuco, no centro da cidade. O evento foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através de sua Coordenadoria da Mulher, em parceria com a Secretaria municipal de Saúde e Secretaria Estadual da Mulher.

Na ocasião, foram oferecidos diversos serviços gratuitos à população feminina como realizados atendimento médico, odontológico e psicológico; corte e escova de cabelo, designer de sobrancelhas e limpeza de pele, testes rápidos para detecção de DSTs e hepatite, aferição de pressão e medição de glicose, sorteio de brindes, oficinas de artesanato e outras atividades.

Também foi realizada uma roda de conversa sobre violência contra mulher, ministrada pela gestora do Departamento de Polícia da Mulher de Pernambuco, Del. Analisa Sobreira, que abordou tipos de violência, como denunciar, identifica-los e denunciá-los aos órgãos competentes.