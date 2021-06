Ação de Cidadania no Cabo de Santo Agostinho

A população de Enseada dos Corais e região será beneficiada com Ações de Cidadania do Governo Presente. O evento será neste sábado (dia 19), com a confirmação da presença de serviços importantes para atualização da documentação (RG, CPF e certidões), acompanhamento da saúde (vacinação de H1N1, aferição de pressão) e outros importantes, como inscrição no CAD Único, vacinação de animais, Defensoria Pública e muito mais. Os eventos, esta semana, somaram mais de 10 mil atendimentos em Ações de Cidadania em Bom Jardim, Santa Cruz do Capibaribe e São Joaquim do Monte.

Todos os cuidados sanitários e para proteção são verificados. Os serviços são agendados com antecedência para se evitar filas. É preciso aferir a temperatura do corpo para ter acesso à Ação. O uso de máscara de proteção e o distanciamento social são obrigatórios. Em diferentes pontos no evento, dispensadores de álcool em gel estão acessíveis. Quem não possuir máscara, receberá uma, gratuitamente, pela operação Pernambuco pela Prevenção.

O serviço mais procurado é de emissão de carteiras de identidade. O serviço é totalmente eletrônico, com scanners e outros aparelhos eletrônicos para a coleta de dados biométricos – e agilidade no processo. A emissão da primeira via da identidade é gratuita. É preciso pagar uma taxa, no valor de R$ 24,36, para a emissão da segunda via.

O Balcão de Direitos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos estará presente para quem quiser solicitar nova via das certidões de casamento, de nascimento e de óbito. Outro documento importante que também estará disponível na Ação é o CPF. Quem precisar do documento será atendido.

O Programa Atitude, Programa de Atenção Integral aos Usuários de Drogas e seus familiares, estará presente na Ação de Cidadania, com informações e mensagens de prevenção contra o álcool, crack e outras drogas.

A Ação de Cidadania terá posto para vacinação contra a gripe H1N1, aferição de pressão arterial. O evento possui informações sobre a Lei Maria da Penha, orientações sobre violência contra a mulher dentro da comunidade, sobre o sistema Alerta Celular e a Patrulha Escolar, além do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Donos de cães e gatos podem levar o seu animal para vaciná-los, também.

É necessário fazer o agendamento com antecedência através do site PE Cidadão. Pela internet, escreva www.pecidadao.pe.gov.br e clique em agendamento. Depois é só escolher o município do Cabo de Santo Agostinho.

As ações são eventos que ocorrem todos os sábados e nos dias de semana. Em 2020, apesar da suspensão necessária no período mais rigoroso da pandemia, foram realizados mais de 59 mil atendimentos gerais, com a oferta média de 60 tipos de serviços e difusão de informações do Governo do Estado e das prefeituras parcerias em cada evento, além da constante participação da Defensoria Pública de Pernambuco. A Ação de Cidadania é parte do Programa Governo Presente. Toda a articulação é da Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas.