Ação de Cidadania perto de realizar 200 mil atendimentos este ano

As Ações de Cidadania, parte do Programa Governo Presente, realizaram mais de 197.979 atendimentos gerais, durante este ano. Os atendimentos gerais representam a soma de todos os atendimentos realizados em cada evento: como a emissão de uma carteira de identidade ou o cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC), assim como a difusão de políticas públicas, como a Patrulha Escolar ou a Lei Maria da Penha. Cada Ação oferece, em um único local, cerca de 50 serviços públicos.

A marca dos 200 mil atendimentos deve ser atingida na próxima Ação de Cidadania, prevista para o município de Capoeiras, nesta quinta-feira (dia 18). Na sexta-feira (dia 19), o evento que reúne serviços públicos, teste ágeis de saúde, assistência social e divulgação de políticas sociais será em Brejão.

Foram realizadas 63 Ações de Cidadania no decorrer de janeiro e até esta data, com uma média de 3.200 atendimentos gerais por evento. Alguns eventos, no entanto, são pontos fora da curva. Na Iputinga, por exemplo, 4.853 cidadãos foram atendidos. No Paulista, foram 5.158 atendimentos no total e, em Arcoverde, na EREM Carlos Rios, o recorde de 5.858.

O secretário de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas, Cloves Benevides, explica que a Ação é o evento mais rotineiro do Programa Governo Presente e um dos seus objetivos é aproximam os serviços públicos e as políticas sociais junto às comunidades. “A Ação de Cidadania acontece pelo menos três vezes por semana, sempre próxima a uma comunidade vulnerável, em todas as regiões do Estado e reforça o compromisso do Governo na garantia do acesso a direitos”, defende Cloves Benevides.

As Ações de Cidadania continuam. Em novembro, estão previstos mutirões de atendimento ao público na Estrada do Barbalho (dia 3), em Macaparana (dia 4), em Ferreiros (dia 5) e em Moreno (dia 6). Os cidadão vão ser beneficiados com a oferta – próximo de casa – de serviços de documentação (identidade, CPF, certidões, habilitação e mais), atendimentos ágeis na área de saúde (teste rápido, aferição de pressão, do nível de glicemia e outros), além de informações e orientações sobre assistência social e políticas públicas.

Histórico – O número de atendimentos e de Ações de Cidadania em 2021 é o maior, em comparação a 2019 e 2020. Em 2019, foram realizados 48 eventos e mais de 173 mil atendimentos. Em 2020, por força do período mais crítico da pandemia, foram 61.646 atendimentos em 15 Ações de Cidadania. Como forma de proteger a todos, foram estabelecidos novos procedimentos de segurança.

O protocolo em vigor prevê o agendamento dos principais serviços, para reduzir a formação de filas e agilizar o atendimento. O acesso ao evento é liberado depois de aferida a temperatura e oferecido álcool gel. O uso de máscara de proteção e o distanciamento social são obrigatórios. Quem não possuir máscara, receberá uma, gratuitamente.