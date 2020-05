Ação integrada disponibiliza toldos e cadeiras para quem busca o Auxílio Emergencial

Em Toritama, Agreste Setentrional de Pernambuco, a Prefeitura ampliou a comodidade aos beneficiários que buscam o auxílio emergencial enfrentando filas na agência da Caixa Econômica Federal. Desde o segundo dia da ação foram instalados toldos, cadeiras, banheiros e bebedouros, fornecendo sombra e mais conforto para a população.

Com o objetivo de reduzir os riscos de contágio pelo Covid-19, a ação foi iniciada com a interdição parcial da Avenida João Manoel da Silva. O local recebeu estrutura e mobilizou servidores públicos, com o objetivo de agilizar o atendimento à população e evitando aglomerações em reduzido espaço.

Com a avenida interditada parcialmente, o local para as filas foi isolado e o piso foi sinalizado com tinta, determinando o distanciamento recomendado pelos órgãos de saúde. A Secretaria de Saúde disponibilizou vacinas contra a gripe e também foram distribuídas máscaras de tecido jeans, do tipo lavável, haja vista que muitos usuários não usavam o item. Um carro de som também deu suporte local, orientando os usuários sobre os cuidados a serem tomados contra o contágio.

A ação foi iniciada na manhã da terça-feira (05/05), com o trabalho integrado da CTTU – Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura e Esportes, Secretaria de Educação e Secretaria de Ordem Social.

Fonte: Ascom / Prefeitura de Toritama

Foto: Ascom