Ação integrada vai reduzir engarrafamento na BR-232 e agilizar conclusão da obra

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, iniciou uma ação integrada para desafogar o trânsito na BR-232 e acelerar a conclusão da triplicação. A obra está evoluindo dentro do cronograma e já tem executado mais de 70%. A fim de encontrar rotas alternativas de tráfego, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Evandro Avelar, se reuniu com o engenheiro do Departamento Estadual de Trânsito (DER), Glauber Oliveira, o chefe do Núcleo de Policiamento e fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Nivaldo Neto, o secretário de Ordem Pública e Mobilidade de Jaboatão, André Ângelo e o engenheiro responsável, Cássio Vittori, na tarde desta quarta-feira (1°), na sede da pasta, no bairro de Santo Amaro.

Nesta quinta-feira (2), uma equipe técnica irá se reunir no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro do Curado, para discutir sobre as próximas etapas da obra. “O Governo do Estado tem feito um grande esforço para antecipar a conclusão da obra de triplicação da BR-232. Entendemos que existe um transtorno temporário e é preciso concluir para liberar as seis faixas o quanto antes. Nesse momento, estamos em uma situação atípica porque a concretagem ocorre justamente em um trecho que não temos alternativa de desvio e vamos fazer esse esforço até o próximo domingo. É preciso que haja compreensão da população para que durante esse período, as pessoas tenham um pouco mais de paciência, busquem rotas alternativas, para que a gente possa abrir o tráfego em definitivo”, explicou Evandro Avelar.

O trecho mais avançado da triplicação é no sentido Recife/interior, que já tem as três faixas com a concretagem concluída. Já no quilômetro 9, nas proximidades do Atacadão dos Presentes, o tráfego está concentrado em uma única faixa por conta do serviço de pavimentação, que deve ser concluído no prazo de quatro dias. A partir do próximo domingo, ao menos duas faixas no sentido interior/Recife serão liberadas.

Durante esse período, a alternativa de rota sugerida aos motoristas que vierem do interior em direção à capital é: acessar o entroncamento com a BR-408, no bairro do Curado; seguir pela BR-408 até as imediações da Arena Pernambuco e acessar o Ramal da Copa até Camaragibe; entrar à direita na rodovia PE-005 (Avenida Belmiro Correia) e seguir em direção à Avenida Caxangá, no Recife.

A obra abrange os serviços de recuperação do pavimento; alargamento da plataforma; novo sistema de drenagem; instalação de placas de concreto na pista principal e asfalto nas vias marginais; implantação de retornos; realocação e redimensionamento das paradas de ônibus existentes; implantação de ciclovia e calçadas em concreto; e sinalização viária horizontal e vertical.

O alargamento da rodovia vai melhorar a fluidez da via, assegurando a integração dos modais de transporte, fortalecendo a mobilidade urbana e a acessibilidade dos usuários. Depois de pronta, os motoristas deverão sentir a redução de até 58% na duração do trajeto. Com o acréscimo de 33% na sessão viária, a redução de tempo será de uma hora para 25 minutos, mesmo nos horários de pico.

A triplicação da rodovia vai desde a entrada da BR-101 (km 4,70) até a entrada da BR-408 (km 11,50), que recebe, diariamente, 67 mil veículos. Com o investimento de R$ 100 milhões, a obra foi iniciada em março de 2022 e tem prazo de conclusão de 12 meses.