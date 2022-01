Acidente entre um carro e um caminhão deixa um morto e feridos, incluindo criança de 1 ano, em Goiana

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma mulher morta e seis pessoas feridas, entre elas uma criança de 1 ano. A batida ocorreu, nesta segunda (10), na BR-101, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista consumiu bebida alcoólica e ficou configurado crime de trânsito.

O acidente ocorreu por volta das 15h30, no quilômetro 0,9 da BR 101, no sentido Recife. Ainda de acordo com a PRF, o motorista do carro bateu na roda traseira do caminhão, que estava no acostamento realizando um serviço na rodovia, e cruzou a pista.

Imagens enviadasmostram um veículo de passeio totalmente destruído na batida. Em fotos, também é possível observar um caminhão com a parte traseira danificada.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a pessoa que morreu era uma passageira do carro. Ela faleceu no local da batida.

Ao todo, cinco pessoas que estavam no carro de passeio ficaram feridas. Uma delas era o motorista. Segundo a PRF, o condutor passou pelo teste do bafômetro, que apontou o índice de 0,35 mg/l.

Um trabalhador que fazia um serviço na estrada também sofreu ferimentos. Os nomes da pessoa que morreu e dos feridos não foram divulgados.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista foi levado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife.

Os outros feridos seguiram para Hospital Belarmino Correia, em Goiana, e Miguel Arraes, em Paulista, na Região Metropolitana. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado pela PRF.

Além da PRF, foram acionadas equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Civil vai investigar o caso.

*G1PE