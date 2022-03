Ações aproximam a população de Sirinhaém de serviços de cidadania

Serviços úteis para documentação, saúde, assistência social e informações sobre políticas públicas vão estar nas Ações de Cidadania desta quinta e sexta-feira (dias 24 e 25), em Sirinhaém, Mata Sul do Estado. Os serviços são oferecidos em uma articulação da Secretaria de Políticas de Prevenção de Prevenção à Violência e às Drogas (SPVD) com outras secretarias estaduais e com apoio da Prefeitura dos municípios.

A partir das 13h, os moradores do distrito de Barreirão podem se dirigir à Escola Francisco Geraldo Vie para serem atendidos. A Ação segue até as 18h. Os serviços mais procurados são de emissão de carteira de identidade e renovação de certidões de nascimento, casamento e óbito. Nos eventos, também é possível ser emitido CPF e nova via da carteira de habilitação. Na sexta-feira, a Ação será em Aver-o-Mar. A partir das 8h, o atendimento estará aberto no Centro de Educação Infantil José Francisco Acioly.

As Ações de Cidadania oferecem serviços de emissão da carteira de identidade, CPF e atualização de certidões (nascimento, casamento ou óbito); além dos serviços de saúde, como vacinação contra covid, atendimento médico e aferição da pressão e do nível de glicemia. Também são oferecidos, nos eventos, serviço de assistência social, como emissão do cartão do idoso, Auxílio Brasil, Cadastro Único.

Na quarta-feira (dia 23), foi a vez de Santa Maria do Cambucá, no Agreste, receber o mutirão de serviços. Foram realizados 2.630 atendimentos gerais. Na semana anterior, as Ações foram em Feira Nova e na Assembleia Legislativa, no Recife, com um total de 4.085 mil atendimentos gerais.

Durante o ano de 2021, foram 76 Ações de Cidadania, em municípios de todas as regiões do Estado, realizando 233.551 mil atendimentos gerais. Cerca de 3.200 atendimentos gerais acontecem por evento, em alguns locais são realizadas ações compactas, com emissão de documentos de Identidade e CPF, mas em todos o principal objetivo é levar políticas públicas e cidadania para os pernambucanos.

As Ações de Cidadania mantêm os cuidados necessários com a saúde, agendando os principais serviços para dar mais agilidade e evitar formação de filas. Para acessar o local de atendimento, em escola pública, é preciso apresentar o comprovante de vacinação contra covid e documento com foto. As pessoas com 55 anos ou mais devem comprovar que tomaram as três doses da vacina. A temperatura do corpo também é aferida e o uso de máscara é obrigatório. Nos locais também são disponibilizados para a população álcool a 70%.

Serviço:

Ação de Cidadania em Barreirão, Sirinhaém

Escola Municipal Francisco Geraldo Vie

Conjunto residencial Robério Carlos de Melo s/n, Barreirão,

Quinta-feira, dia 24

Das 13h às 18h



Ação de Cidadania em Aver-o-mar, Sirinhaém

Centro de Educação Infantil José Francisco Acioly

Rua Projetada, s/n, Aver-o-Mar

Sexta-feira, dia 25

Das 8h às 12h