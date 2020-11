Adagro autoriza retorno de feiras agropecuárias em PE

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), definiu uma série de protocolos para garantir a retomada das feiras agropecuárias no interior do Estado. Seguindo as diretrizes da portaria nº 017, a Adagro já liberou as atividades nos municípios de Cachoeirinha, Surubim, Águas Belas, São Bento do Una, São João, Caruaru, Capoeiras, Limoeiro, Buíque, Ouricuri e Tabira.

Para solicitar a liberação de funcionamento é necessário enviar requerimento com antecedência mínima de 30 dias para a Adagro, pagar as taxas e licenças próprias, garantir que o evento tenha um médico veterinário como responsável técnico, além de assegurar o acesso à internet para emissão remota das guias de trânsito animal (GTAs), garantindo o distanciamento social.

“A solicitação deve ser encaminhada pela entidade promotora, quer seja a prefeitura municipal ou iniciativa privada. Após a análise do requerimento e os demais documentos, a Adagro fará uma vistoria que definirá a retomada ou as medidas corretivas”, detalhou a gerente Estadual de Defesa Animal da Adagro, Samy Bianchini, pontuando que a reabertura está condicionada à situação controlada para a Covid-19 e ao cumprimento das normas do protocolo de saúde.

“Pernambuco possuía 23 feiras agropecuárias antes da pandemia. Deste total, nove estão funcionando com as devidas adequações e não há novos pedidos de liberação em andamento”, revelou o Diretor de Defesa e Inspeção Animal da Adagro, Fernando Góes.