Adagro e Fenace firmam parceria para orientar sobre devolução correta de embalagens de insumos agrícolas

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), e a Federação de Nacional das Associações das Centrais e Afins (Fenace) irão promover ações conjuntas de orientação aos produtores de todo o Estado sobre a importância da devolução das embalagens de agrotóxicos de forma correta e sobre os riscos em torno da reutilização, que é proibida e está regulamentado pelo decreto nº 4.074/2002.

Durante o encontro, o diretor presidente da Adagro, Paulo Roberto Lima, explicou à presidente da Fenace Sandra Cordeiro, sobre o módulo de agrotóxicos do Sistema Siapec 3, que vai otimizar todo o processo desde a venda até o descarte. “Vamos promover campanhas de orientação para reforçar que agrotóxicos podem causar danos à população e ao meio ambiente e que essas embalagens deverão ser entregues, devidamente lavadas, no mesmo local onde o produto foi adquirido”, detalhou o presidente da Adagro.

Em Pernambuco existem duas centrais de recebimento que são vinculadas à Fenace. A Associação do Comércio Agropecuário do Vale do São Francisco (Acavasf), localizada em Petrolina, que recolhe produtos vencidos e embalagens vazias da região do Sertão. Enquanto a Associação dos Revendedores de Produtos Agropecuários (Arpan) atua no Agreste e Zona da Mata, em dois locais: Posto de Coleta em Camocim de São Félix e na sede da entidade, situada em Carpina.

A parceria também visa fomentar a retomada das coletas itinerantes de forma mais planejada com um calendário de atividades anual e integrado. Ainda participaram do encontro, a Diretora de Defesa e Inspeção Vegetal da Adagro, Raquel Miranda, o gerente de Inspeção Vegetal, Jurandir Barbosa, além de representantes da Acavasf e Arpan.