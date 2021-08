Adagro sedia encontra do Fonesa Regional Nordeste

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro/PE), autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDA), sediou a reunião do Fórum Nacional de Executores de Sanidade Agropecuária (Fonesa) da regional Nordeste. O encontro, realizado nesta quinta-feira (19), reuniu os dirigentes dos órgãos de defesa agropecuária de forma remota e presencial para debater ações conjuntas voltadas ao fortalecimento da defesa e inspeção agropecuária na Região.

Participaram da reunião presencialmente os presidentes Jefferson Feitoza e José Márcio Maia, da Emdagro (Sergipe) e Aldeal (Alagoas), respectivamente. De forma remota, estiveram presentes os presidentes (representantes) dos demais estados do Fonesa Nordeste: Paraíba, Ceará, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão.

“Existe um consenso entre os estados do Nordeste que a pauta nacional do Fonesa não tem convergência com as demandas e anseios da região Nordeste e por isso buscamos representatividade junto ao Fórum. Somos um bloco coeso e comprometido com nossos estados e nossa região”, detalha o diretor presidente da Adagro, Paulo Roberto Lima.

O encontro firmou a criação de um Termo de Cooperação Técnica entre Pernambuco, Alagoas e Sergipe, que deverá implementar um Protocolo de Ações Compartilhadas (PAC) com medidas que assegurem a defesa agropecuária, o patrimônio produtivo entre os Estados, que evitem o ingresso de pragas e doenças e que garantam o avanço nos status sanitários com planos estratégicos em execução, sobretudo em relação à Febre Aftosa e à Peste Suína Clássica.

Principais propostas:

• Ações conjuntas de fiscalização de trânsito no compartilhamento de postos fixos e nas fiscalizações volantes;

• Intercâmbio de informações técnicas para ações conjuntas entre as coordenações estaduais dos programas de sanidade animal e vegetal;

• Definir a instalação de novas barreiras fixas ou móveis em pontos estratégicos;

• Realizar treinamentos e capacitações compartilhadas, onde as agências participaram do planejamento, organização e execução;

• Compartilhamento da listagem de estabelecimentos de abate com serviço de inspeção oficial;

• Conjuntamente desenvolver projetos de Educação Sanitária em Agropecuária, visando levar informações técnicas e promover a conscientização das comunidades em geral.