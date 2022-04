Adriana Paes recebe Prêmio Prefeitura Amiga das Mulheres

Em grande estilo a prefeita de Glória do Goitá Adriana Paes (PSD), recebeu o Prêmio Prefeitura Amiga das Mulheres – PAM, conferido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Pernambuco – Alepe.

Em sua Nona Edição o Prêmio é um reconhecimento pela eficiência de Gestão

em políticas públicas, ampliação da rede de proteção e amparo às mulheres glorienses.

A sessão solene ocorreu na noite desta terça-feira (19), no plenário da Alepe e foi presidida dep. est. Delegada Gleide Ângelo, Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alepe. O evento contou com a presença

da presidente da Amupe, prefeita de Surubim Ana Célia, da secretária da Mulher/PE, Ana Elisa Sobreira, representando o governador Paulo Câmara, das deputadas membros da Comissão Simone Santana, Tereza Leitão e Priscila Krause. Além dos deputados Henrique Queiroz Filho, Romeno Sales Filho, a coordenadora da Mulher de Glória do Goitá Luiza Nery, os vereadores André Enfermeiro e Kaio Nery e demais autoridades.

Além de Glória do Goitá também receberam o Prêmio Prefeitura Amiga das Mulheres PAM os municípios vencedores: Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Buíque, Caruaru, Feira Nova, Jaboatão, Ipojuca, Parnamirim, Recife e Saloá.

foto:Izaldo Bacelar