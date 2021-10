AFCP e COAF solicitam ao governador mais segurança na zona da Mata Norte

Em evento ocorrido na cidade de Itambé com a presença do Governador do Estado de Pernambuco e sua comitiva, o deputado estadual Aloisio Lessa e demais autoridades, foi assinada a autorização dos serviços de requalificação da PE 075 no trecho de Itambé a Goiana. Na ocasião o representante do setor canavieiro Paulo Giovanni Tapety Reis que é vice-presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP) e diretor da Cooperativa do Agronegócio (COAF), entregou nas mãos do chefe do poder executivo, Paulo Câmara, um manifesto do setor requerendo investimento nas polícias Civil e Militar da região para enfim interromper a onda de violência sem precedência na zona rural, com invasões, agressões, roubos de máquinas, insumos, animais e sequestros. Giovanni reivindicou medidas para o combate à insegurança, problema antigo e que vem crescendo a níveis insuportáveis. Na ocasião, o comandante da 3ª Companhia Independente de Goiana recebeu uma cópia do manifesto.

O documento contém algumas medidas que podem fazer com que a segurança retorne ao campo, entre elas:

1ª – Maior suporte operacional para a PM transformando a 3ª Companhia Independente de Goiana em um batalhão;

2ª – Aumento de efetivo e viaturas, inclusão de motos;

3ª – Criação da patrulha rural;

4ª – Qualificar a comunicação das polícias com os produtores;

5ª – A delegacia funcionar 24h;

6ª – Criação de forças-tarefa de combate a incêndios criminosos, roubos e sequestros nos acessos às propriedades, pontuou Giovanni. Providências estas, defendidas pelo presidente da AFCP e COAF, Alexandre Andrade Lima.