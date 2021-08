AFCP inaugura laboratório para potencializar produção canavieira

O Laboratório de Análise de Solos e Foliar, único do setor produtivo no Recife, foi inaugurado na Associação dos Fornecedores de Cana de PE e vai contribuir no diagnóstico prévio dos canaviais e demais culturas agrícolas em Pernambuco. O lançamento contou com a presença de representantes do Governo e do Parlamento estadual, UFRPE, e do setor sucroenergético, a exemplo do presidente do Grupo EQM, Eduardo Monteiro

Nesta segunda-feira (16), o lançamento do Laboratório de Análise de Solos e Foliar da AFCP foi prestigiado por uma comissão formada por setores públicos e privados, inclusive da área produtiva e acadêmica, como o coordenador da Rede Interuniversitária para Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (Ridesa) em PE, Djalma Euzébio, da Estação Experimental de Cana-de-Açúcar do Carpina, que pertence à Universidade Federal Rural (UFRPE).

A AFCP investiu mais de meio milhão de reais em equipamentos e infraestrutura do laboratório próprio em sua sede no bairro da Imbiribeira. “O equipamento visa suprir uma carência que temos em relação à analise e indicação da correção das propriedades física e química do solo e da planta da cana. Agora temos nosso próprio laboratório em benefício da produção dos nossos 7,1 mil associados e do público agropecuário em geral”, disse Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP

O dirigente aproveitou para homenagear um antigo presidente da entidade canavieira, Ademar Lima, batizando o laboratório com seu nome através de uma placa no local. Outros antigos presidentes, como José Maria e Manoel Soares participaram da cerimônia, acompanhados do atual presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana de PE, Gerson Carneiro Leão, e do diretor da Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba, Neto Nonato.

O Governo de Pernambuco, representado pelo presidente do Iterpe, Henrique Queiroz também se fez presente. O deputado Henrique Filho fez as honras pela Assembleia Legislativa. O setor industrial sucroenergético estava no local através do presidente do Grupo EQM, Eduardo Monteiro.