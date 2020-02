Afonjah e Flaira Ferro lançam música e clipe inéditos para o Carnaval

Música estará disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta-feira (21) de fevereiro

A cantora Flaira Ferro, que tem trajetória ligada a difusão do frevo desde a infância, e o músico Valdi Afonjah, referência na música negra pernambucana, lançam, nesta sexta-feira (21), em todas as plataformas digitais, a música “ Frevo Caboclo” -, que promete fazer sucesso entre os foliões neste Carnaval.

A composição é de autoria de Afonso Oliveira, que tem uma intrínseca vivência como produtor cultural na Zona da Mata, observando os maracatus rurais que sempre se relacionam com os músicos das orquestras de frevo da região.

Na música, o ritmo do frevo, Patrimônio Imaterial da Humanidade, faz uma mesclagem musical com a sonoridade do maracatu rural, que há mais de cem anos, embala os caboclos de lança e suas cortes, nos terreiros da Zona da Mata.

Gravado no Estúdio Mundo Novo, em Olinda, o projeto musical teve participação do engenheiro de som, Buguinha Dub; e de músicos olindense e de Nazaré da Mata, na Mata Norte.

“Adoro o trabalho de Valdi Afonjah e Flaira , e poder contribuir com o frevo pernambucano através desses dois grandes artistas é um grande prazer. Estou muito feliz com o resultado” diz Oliveira.

A produção, que durou cerca de um mês, utilizou instrumentos do como, caixa, trompete, trombone, tuba e pandeiro. Já a melodia do maracatu rural foi extraída da porca, surrão, gonguê, bombo e tarol. “A mistura dos ritmos e musicalidade foram inspiradores para construção da música”, finaliza Afonso Oliveira.

A música poderá ser ouvida gratuitamente pelos os principais aplicativos de música online, como Spotify, Deezer, e Itunes. Na noite dessa terça-feira (17), foi disponibilizado no canal do youtube, o clipe da música com a participação especial dos artistas, que foi gravado em estúdio.