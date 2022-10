“Afroecologia”: sustentabilidade, feminismo e a resistência negra é documentada em fotolivro

O lançamento oficial do fotolivro “Afroecologia”, da fotógrafa Jô Rodrigues, acontece, na próxima sexta- feira (28), na galeria 180arts, localizada a Rua da Guia, nº 207, no Bairro do Recife Antigo, às 18hrs. O conteúdo da publicação tem como foco o registro fotográfico de dois anos das atividades agroecológicas realizadas, no Sítio Ágatha- município de Tracunhaém, na Mata Norte de Pernambuco. O trabalho evidencia a luta feminista, documenta os temas étnicos- raciais, sustentabilidade, além de oferecer uma visão ampla e íntima da fotógrafa com a Agroecologia.

Jô Rodrigues é fotógrafa e escritora e dedica-se a fotografar panoramas naturais e sociais, especialmente através da fotografia documental. A proposta do fotolivro surge a partir do resultado de um olhar sensível e trazem em pequenas fatias instantâneas de tempo e espaço, o cotidiano e as paisagens do Sítio Ágatha. O cenário é um espaço de luta, referência e resistência de suas moradoras. “Agora, através das imagens sua história está documentada e pode ser acessada de forma universal diante das possibilidades de leitura da fotografia. A expressão dos olhares, os detalhes dos objetos ou as paisagens simples do sítio, chamam a atenção em cada registro”, ressalta a fotógrafa.

A escolha do título do livro é a junção das palavras África e Agroecologia. Este é o primeiro livro publicado pela editora Origem Sustentável que surgiu a pouco mais de um ano e renova seu compromisso de produzir conteúdo relacionado à sustentabilidade ao falar de processos econômicos, sociais, culturais e ambientais. O Projeto gráfico e a diagramação são assinados pelo jornalista Márcio Scheppa. São 126 páginas com mais de 100 fotografias coloridas. Para a fotógrafa “as imagens nos convidam a participar de uma luta que não pode ser apenas das mulheres do Sítio Ágatha, mas de quem almeja viver em um mundo justo, igualitário e fraternal”.

Está previsto ainda, no sábado (29), um momento de autógrafos no restaurante Habitat, localizado a Av. Manoel Borba, 339 – Boa Vista, Recife, a partir das 11hrs. O fotolivro tem o apoio da FUNDARPE, através do Edital Funcultura 2021.

Workshop- A programação de lançamento do fotolivro também dispõe da realização de dois mini Workshop. A fotográfa Jô Rodrigues vai ensinar algumas técnicas de enquadramento fotográfico e o olhar para o registro de imagens relacionadas com o universo da Agroecologia, a partir da sua experiência com as fotografias selecionadas para o fotolivro.

O mini workshop é gratuito aberto a fotógrafos, artistas, estudantes e pessoas interessadas em fotografia e foi realizado nesta segunda- feira (24), no Gris Solidário, às 9hrs, (R. Diogo Barbosa Machado, 15 – Várzea, Recife) e acontecerá na próxima sexta- feira, (28), no Centro Comunitário Mário de Andrade, a partir das 14hrs (Rua Prof. José Brasileiro Vila Nova, 112 – Ibura, Recife).

Vendas- O fotolivro “Afroecologia” está sendo comercializado ao valor de R$50,00. A proposta é que 50% do valor arrecadado e da tiragem do livro sejam repassados ao Sítio Ágatha que poderá comercializar os exemplares posteriormente a seu critério. Além do livro, também estão sendo comercializados dois modelos de cartões postais no valor de R$5,00 no dia do pré- lançamento. Link para compra: https://sacola.pagseguro.uol.com.br/788eef38-8cd3-443e-95a4-c5589537deaf