AGE abre seleção com mais de R$ 2,5 mil em salário e benefícios

A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco abre sete vagas de Agente de Crédito para pessoas com experiência. O salário base é de R$ 1.136,00, mais uma variável de R$ 1.446,00, além de vale-refeição e auxílio-deslocamento. O currículo pode ser enviado para rh.talentos@age.pe.gov.br.

As cidades possíveis são: Surubim, Limoeiro, Santa Cruz do Capibaribe, Floresta, Petrolândia e mais duas da Região Metropolitana do Recife. O candidato ou candidata precisa ter disponibilidade para viagens e formação em Ensino Médio Completo, além de experiência com cobranças e negociações, conhecimentos em Informática e pacote Office. Requesito obrigatório é ter experiência com Microcrédito.