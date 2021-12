Agência da Caixa Econômica é alvo de bandidos em Vitória de Santo Antão

Uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) foi alvo de bandidos na madrugada desta quinta-feira (30), em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, distante 70 quilômetros do Recife. Segundo a Polícia Militar, criminosos explodiram caixas eletrônicos.

Ainda de acordo com o a PM, o crime ocorreu por volta das 2h40, na Rua Melo Verçosa, no Centro da cidade. Equipes do 21º Batalhão foram acionadas para a ocorrência.

Informações iniciais da PM dão conta de que pelo menos dois caixas eletrônicos foram destruídos pelos bandidos. A quadrilha teria conseguido levar dinheiro da agência e fugiu em seguida.

A PM informou que solicitou a presença de agentes da Polícia Federal (PF), que ficarão encarregados das investigações. A PF informou que foi acionada para essa ocorrência.

Ainda segundo a PF, uma equipe de peritos seguiu até o local fazer os levantamentos preliminares. Após isso, será aberto um Inquérito para investigar o fato e “ouvir pessoas envolvidas que possam contribuir para elucidar o caso”.

Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal afirmou que as “informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais.”. A instituição disse, ainda, que “coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes”.

A Caixa disse que a agência assaltada está fechada para perícia e posterior realização de reparos. “Clientes que necessitem de atendimento presencial podem se dirigir a outras agências na cidade, que terão reforço no atendimento, ou a lotéricas mais próximas”, orientou.

*G1