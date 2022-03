Agência dos Correios é assaltada em Nazaré da Mata

A Polícia Federal confirmou o assalto na manhã de hoje (03), a agência dos Correios de Nazaré da Mata. As primeiras informações recebidas pela Polícia Federal dão conta de que a ação contou com a participação de tês bandidos armados que ao adentrar no interior da agência tomaram a arma do vigilante e roubaram o dinheiro contido no setor de atendimento.

Equipes de policiais federais realizaram a perícia do local do crime para obter informações visando identificar e prender os criminosos.