Agências de Nazaré da Mata e Paudalho divulgam oportunidades de emprego

As Agências de Trabalho voltaram a abrir as portas nesta quinta-feira (27), após o recesso de carnaval. Através do sistema público da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação (Seteq), foram publicadas vagas de emprego nas agências de trabalho de Paudalho e em Nazaré da mata.

Caso haja interesse em alguma delas, é possível comparecer a uma das unidades da Agência do Trabalho. Informações pelos telefones: Agência de Trabalho e Emprego de Nazaré da Mata (81) 3633- 4820 e a Agência de Trabalho e Emprego de Paudalho (81) 3636-5644.

CONFIRA AS VAGAS

CIDADE CARGO Nº DE VAGAS EXPERIÊNCIA SALÁRIO ESCOLARIDADE Nazaré da Mata Chefe de serviço de limpeza 3 6 Meses CTPS Não Informado Médio Completo Nazaré da Mata Mecânico de auto em geral 1 6 Meses CTPS Não Informado Fundamental Incompleto Nazaré da Mata Vendedor de serviços 2 6 Meses CTPS R$ 1.280,00 Médio Completo Paudalho Pizzaiolo 1 6 Meses CTPS Não Informado Fundamental Completo Paudalho Supervisor comercial 1 6 Meses CTPS Não Informado Médio Completo