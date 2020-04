Agências do Trabalho: atendimentos presenciais irão retornar a partir desta terça 14

Diante do cenário do novo Coronavírus, atendimentos por meio de agendamento foi a solução em que a Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco encontrou para beneficiar os trabalhadores que não estão conseguindo requerer o Seguro Desemprego via internet. As Agências do Trabalho, das 11 Regiões de Desenvolvimento do Estado, vão retomar os atendimentos presenciais, nesta terça-feira, 14 de abril.

Os agendamentos deverão ser feitos pelo canal PE CIDADÃO (www.pecidadao.pe.gov.br) e haverá limitação de fichas. O teleatendimento também continua para esclarecer dúvidas.

Os trabalhadores encontrarão várias medidas preventivas para assegurar a saúde não só dos que precisam se deslocar até as agências, mas também dos servidores que estarão dispostos a sanar dúvidas e auxiliar no acesso ao Seguro Desemprego.

Os números de atendimentos diários também sofrerão alterações, dispondo de 150 na maior Agência do Trabalho — na Boa Vista — localizada na Rua da Aurora, 425 — e 15 para as demais agências da RMR e do interior. No entanto, somente 10 trabalhadores entrarão de forma simultânea, desde que estejam pré-agendados.

Segundo o secretário executivo do Trabalho Álvaro Jordão, os atendimentos online realizados pelo Núcleo de Atendimento continuarão sendo oferecidos aos trabalhadores, através dos telefones, e-mails das Agências do Trabalho e WhatsApp em conjunto com a Superintendência Regional do Trabalho. “Desde que começamos com os atendimentos online, temos auxiliado mais de mil trabalhadores. A ideia é seguir com os atendimentos e potencializar os números de atendentes”, destacou Álvaro.

A reabertura das agências contará com cuidados extras de higienização. Os trabalhadores receberão álcool 70% nas mãos, nas entradas de todas as agências. Os atendentes utilizarão máscaras e terão à sua disposição álcool 70%. também irão atender de forma alternada, respeitando a distância de pelo dois metros de um guichê para o outro.

Mesmo com a disponibilização do atendimento online, muitos trabalhadores possuem dificuldade em acessar ao Seguro Desemprego. Para fortalecer a rede de atendimento das Agências do Trabalho, o secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes, está estudando um novo canal. “Estamos trabalhando com a nossa equipe para oferecer aos trabalhadores mais caminhos para a viabilizar dos atendimentos, principalmente nesse momento de combate à pandemia”, afirmou Alberes.

Acompanhe os contatos e municípios das Agências do Trabalho:

Caruaru / Bezerros: (81) 3719-9480

E-mail: caruaru@seteq.pe.gov.br

Vitória/ São Lourenço: (81) 3183-7242

E-mail: saolourenco@seteq.pe.gov.br

Nazaré/ Paudalho: (81) 3633-4947

E-mail: nazare@seteq.pe.gov.br

Escada / Garanhuns: (81) 3534-8975

E-mail: escada@seteq.pe.gov.br

Igarassu/ Goiana: (81) 3183-7279

E-mail: igarassu@seteq.pe.gov.br

Belo Jardim / Salgueiro: (81) 3726-8979

E-mail: belojardim@seteq.pe.gov.br

Pesqueira / Petrolina: (87) 3835-8206

E-mail: pesqueira@seteq.pe.gov.br

Arcoverde/ Serra: (87) 3821-8402

E-mail: arcoverde@seteq.pe.gov.br

Palmares / Camaragibe: (81) 3661-8412

E-mail: palmares@seteq.pe.gov.br

Ipojuca / Araripina: (81) 3561-1946

E-mail: ipojuca@seteq.pe.gov.br

Cabo / Paulista: (81) 3183-7285

E-mail: cabo@seteq.pe.gov.br

Santa Cruz: (81) 3759-8236

E-mail: santacruz@seteq.pe.gov.br

Boa vista:

CTPS

(81) 3183-7029

(81) 3183-7206