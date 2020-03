Agências do Trabalho suspenderão o expediente por prazo indeterminado

As Agências do Trabalho de Pernambuco, tanto as localizadas na Região Metropolitana do Recife, como no interior do Estado, vão suspender o atendimento por tempo indeterminado, a partir de segunda-feira (23), em mais um esforço para evitar a transmissão do coronavírus (COVID-19). O motivo para a tomada desta decisão foi que, mesmo com todo o esforço dos órgãos de saúde e das orientações nas agências para que as pessoas não se aproximassem, nem sempre o sucesso foi de 100%, até mesmo pela sociabilidade do pernambucano e do brasileiro.

Inicialmente, houve uma decisão de manter o funcionamento destas unidades das 9h às 12h (na RMR) e de 7h às 10h (no interior), porém nem sempre foi possível evitar aglomeração na chegada das pessoas aos locais. Portanto, para evitar filas que se formam em frente a algumas agências e risco para a saúde dos trabalhadores e dos servidores que estão na ponta desta jornada, no atendimento às pessoas, a melhor opção de segurança agora é suspender as atividades, na certeza de que a melhor a escolha a fazer neste momento é pedir que as pessoas fiquem em casa.

A decisão foi tomada após o diálogo com os servidores que fazem o atendimento nas agências e de mais uma rodada de conversas entre o secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes, e o secretário executivo do Trabalho e Qualificação, Álvaro Jordão.

O secretário executivo Álvaro Jordão sugeriu que o trabalhador faça o cadastro para vagas de emprego no Portal Emprega Brasil – o primeiro acesso pode ser pelo link https://acesso.gov.br/acesso/#/primeiro-acesso. O cadastro para vagas de emprego neste site é bem intuitivo. Já para o acesso ao Seguro Desemprego, o mais fácil, por enquanto, é entrar no celular e baixar o aplicativo de Carteira Digital do trabalho, que tem uma aba específica para Seguro Desemprego. Quem já tem o aplicativo do SINE FÁCIL baixado no celular, também pode receber encaminhamento de vagas por ele. Mas, atenção: O SINE FÁCIL só serve para quem já é cadastrado.

“Pedimos a compreensão dos trabalhadores, mas a gente entende que a preservação da vida, neste momento em que há riscos grandes de transmissão do COVID-19, é prioridade. Quando toda esta fase passar, voltaremos a dar suporte nas agências aos trabalhadores com todo o empenho de sempre”, disse o secretário Alberes Lopes.



No tocante ao servidores das agências, a orientação da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação é que todos fiquem em casa com seus parentes mais próximos e de sobreaviso para o caso de necessidade de trabalho home office ou de retorno às atividades normais.