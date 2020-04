Agências do Trabalho terão atendimentos on-line

Com a alta do Covid-19 (novo coronavírus), a Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho de Pernambuco, irá disponibilizar, a partir da última terça-feira (7), atendimentos no formato online para as trabalhadoras e trabalhadores que necessitam dos serviços prestados pelas unidades. Conforme o Decreto Nº 48835 DE 22/03/2020 do governador do Estado, Paulo Câmera, e a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para manter o isolamento social como medida temporária de enfrentamento ao vírus. Os atendimentos nas Agências do Trabalho acontecerão de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

A iniciativa foi orientada pelo secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes que ressalta a importância de ficar em casa. “Nesse momento de pandemia e de isolamento os serviços online são extremamente importantes, porque as pessoas poderão ter acesso aos nossos serviços. Além disso, a nossa equipe de TI está desenvolvendo plataformas que ajudem aos trabalhadores a ter acesso aos serviços na segurança de suas casas”, afirma o secretário Alberes.

Os atendimentos online contam com servidores capacitados para tirar dúvidas referente ao seguro desemprego e intermediação de mão de obra, através do telefone e e-mail da Agência do Trabalho daquele munícipio, bem como o WhatsApp em conjunto da Superintendência Regional do Trabalho.

Segundo o secretário executivo Álvaro Jordão, além do núcleo de atendimento a Secretaria do Trabalho, Emprego e qualificação está preparando mais um canal para fortalecer e tirar dúvidas dos trabalhadores.

Acompanhe os contatos e municípios das Agências do Trabalho:

Caruaru / Bezerros: (81) 3719-9480

E-mail: caruaru@seteq.pe.gov.br

Vitória/ São Lourenço: (81) 3183-7243

E-mail: saolourenco@seteq.pe.gov.br

Nazaré/ Paudalho: (81) 3633-4947

E-mail: nazare@seteq.pe.gov.br

Escada / Garanhuns: (81) 3534-8976

E-mail: escada@seteq.pe.gov.br

Igarassu/ Goiana: (81) 3183-7277 i

E-mail: igarassu@seteq.pe.gov.br

Belo Jardim / Salgueiro: (81) 3726-8979

E-mail: belojardim@seteq.pe.gov.br

Pesqueira / Petrolina: (87) 3835-8206

E-mail: pesqueira@seteq.pe.gov.br

Arcoverde/ Serra: (87) 3821-8402

E-mail: arcoverde@seteq.pe.gov.br

Palmares / Camaragibe: (81) 3661-8410

E-mail:palmares@seteq.pe.gov.br

Ipojuca / Araripina: (81) 3561-1947

E-mail: ipojuca@seteq.pe.gov.br

Cabo / Paulista: (81) 3183-7280

E-mail: cabo@seteq.pe.gov.br

Santa Cruz: (81) 3759-8236

E-mail: santacruz@seteq.pe.gov.br

Boa vista: (81) 3183-7029/ (81) 3183-7064/ (81) 3183-7028

E-mail: boavista@seteq.pe.gov.br

segurodesemprego@seteq.pe.gov.br

Para fins de dúvidas a Superintendência Regional do Trabalho em conjunto com a Seteq, está disponibilizando o canal de WhatsApp pelo número: 9-9960-1213.