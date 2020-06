Agendamento online para emissão do RG em Paudalho

Cidadãos paudalhenses que precisam emitir a 1ª ou a 2ª via da Carteira de Identidade (RG) devem realizar agendamento online para aquisição do documento. Por meio do Portal da Prefeitura do Paudalho, os interessados podem marcar uma data adequada para o atendimento presencial na Agência do Trabalho, localizada na Rua Senador Pinheiro Ramos, no Centro do município. A agência funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 13h.

No dia marcado para o procedimento, o cidadão deve portar obrigatoriamente a Certidão Civil, o CPF e um comprovante de residência. Outros documentos opcionais que podem ser inclusos são o Título de Eleitor, a Carteira de Trabalho, o Certificado Militar e a CNH. No caso de 2ª via do RG em diante é obrigatório levar também o boleto pago gerado através do site da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). Pessoas com menos de 16 anos só poderão ser atendidas se estiverem acompanhadas pela mãe ou pelo pai. O responsável pela criança ou adolescente deve ter em mãos a sua própria Carteira de Identidade.

Novo RG

Desde o ano de 2019, a Carteira de Identidade recebeu alterações com a proposta de reunir todos os principais documentos dos cidadãos em um só. Além dos dados já presentes na versão anterior, o novo RG pode incluir: número do CPF; Título de Eleitor; nome social; o número do NIS/PIS/Pasep; a numeração da Carteira de Trabalho e Previdência Social; o Certificado Militar e o tipo sanguíneo. É possível também informar se o cidadão é portador de necessidades especiais. A finalidade dessa mudança é garantir a praticidade no cotidiano e mais segurança contra falsificações. Para isso, o documento conta com o número de série e um QR Code.