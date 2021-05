Agentes convocados pela Funase devem se apresentar para contratação

Começa o período de apresentação de 37 profissionais convocados para trabalhar como agentes socioeducativos em unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), nesta segunda-feira (24). Esse grupo, que estava no cadastro de reserva de seleções simplificadas ocorridas em 2017 e 2018, deve fornecer a documentação necessária para a contratação até a próxima sexta-feira (28), das 8h às 11h, nos locais indicados na lista de convocação. A relação de nomes foi publicada no Diário Oficial do Estado e também está disponível no site www.funase.pe.gov.br. O não comparecimento no prazo será considerado desistência da vaga.

“Essas convocações acontecem para suprir vagas que surgem pelo término de contratos, desistências ou outras convocações não atendidas por alguns dos profissionais chamados. É uma demonstração do esforço do Governo de Pernambuco para assegurar a manutenção das atividades pedagógicas e de segurança nesses espaços e um movimento que tem sido feito de forma constante, em plena pandemia, para garantir que o efetivo de agentes esteja em situação proporcional ao quantitativo de adolescentes atendidos no sistema Funase”, afirma o secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco, Sileno Guedes.

Para a Região Metropolitana, houve dois convocados, e para Vitória de Santo Antão, outros cinco. Esses profissionais devem comparecer à sede da Funase, que fica na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 773, no bairro dos Aflitos, no Recife. Já para Caruaru, 18 novos agentes estão sendo chamados. O local de apresentação é o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), que fica na Estrada Carroçável, Sítio Lagoa dos Porcos, Boa Vista II, na zona rural do município. Por fim, em Garanhuns, para onde foram convocados 12 profissionais, o endereço de comparecimento é a Avenida Bom Pastor, s/n, Boa Vista, onde ficam as instalações da Funase.

Após essa primeira etapa, os novos agentes socioeducativos serão inseridos em uma formação continuada com 80 horas, realizada em parceira com o Centro de Formação dos Servidores e Empregados Públicos do Estado de Pernambuco (Cefospe). Durante as aulas virtuais, os alunos terão acesso a conteúdos como “Desenvolvimento Comportamental”, “Projeto Político-Pedagógico da Funase”, “Ética Profissional e Direitos Humanos”, “Procedimentos Operacionais” e “Procedimentos Correcionais”. Em seguida, com o processo de contratação concluído, os agentes reforçarão o efetivo das unidades da instituição, o que deve ocorrer em junho.

Diario de PE