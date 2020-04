Agreste Setentrional ganha mais um hospital de campanha e leitos de isolamento

Os municípios de Vertentes e Machados, no Agreste Setentrional, estão disponibilizando mais um hospital de campanha e leitos de isolamento, respectivamente.

O anuncio sobre o hospital de campanha foi feito pelo prefeito de Vertentes, Romero Leal (PSDB), através da Secretaria de Saúde do município. Vertentes passará a contar com uma unidade de saúde voltada para receber os casos suspeitos do novo Coronavírus no município.

Segundo a secretaria, o antigo hospital que foi municipalizado após decisão judicial, será disponibilizado para internamento e acompanhamento dos pacientes com sintomas característicos da doença.

“Contamos com quatro enfermarias que ao todo possuem 28 leitos para atendimento dos casos suspeitos de pacientes com Coronavírus. Estamos trabalhando para amenizar os impactos desse vírus aqui na cidade, e pedimos a Deus que nos mostre uma solução rápida para superarmos isso”, destacou o secretário de Saúde Helder Corrêa.

A unidade de saúde dispõe de uma equipe de dois médicos plantonistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, dando todo suporte necessário à população, e possui 14 leitos para internamentos.

Já a Prefeitura de Machados, através da Secretaria de Saúde, informa que está disponível no Hospital Edison Álvares os leitos de isolamento (retaguarda) para os pacientes suspeitos do novo coronavírus.

Os profissionais da unidade de saúde estão de prontidão para atender da melhor forma possível as pessoas que por ventura venham a precisar. A mensagem do gestor municipal, Argemiro Pimentel, é de que todos “continuem em casa. A nossa luta contra o vírus ainda não acabou”.

